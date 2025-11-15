На крипторынке полилась «кровь» Биткоин может обрушиться до $77 тыс. на фоне падения рынков США

Биткоин может надолго уйти в снижение и опуститься до $77 тыс. (6,2 млн рублей), пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков. Они связывают происходящее с падением американских фондовых индексов и ухудшением спроса на рисковые активы.

По мнению экспертов, инвесторы начали охладевать к сфере ИИ из-за нехватки вычислительных мощностей, высокой стоимости оборудования и куда более долгих сроков окупаемости таких сервисов.

Аналитики также объяснили, что ситуацию усилили заявления руководства ФРС об отсутствии оснований для снижения ставки в ближайшее время. Это привело к снижению вероятности смягчения политики и дополнительному давлению на рисковые активы.

Кроме того, отмечается, что продажи усилились после пробоя уровня $100 тыс. (8,8 млн рублей). Еще одним фактором могло стать завершение рекордно долгого шатдауна правительства США, который привел к краткосрочному дефициту ликвидности и повышенной неопределенности на рынке.

14 ноября курс биткоина обновил минимум за пять месяцев: цена первой криптовалюты опустилась до $96 071 (7,8 млн руб.). К 10:50 по московскому времени биткоин торговался около $97,5 тыс. (7,9 млн руб.), потеряв 6% за сутки.