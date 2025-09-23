Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:30

Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья

Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ржаная мука возвращается на наши кухни — и это осознанный выбор в пользу здоровья и вкуса. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, имеет низкий гликемический индекс и дарит длительное чувство сытости. Мы докажем, что выпечка из ржаной муки — это не только «тяжелый» черный хлеб. Это воздушные кексы, нежные лепешки и изысканные десерты. У нас вы найдете как классические сочетания, так и современные интерпретации, которые идеально впишутся в концепцию правильного и разнообразного питания.

Имбирно-медовые конвертики из ржаной муки

Деревенские ржаные лепешки с травами

Простая выпечка из ржаной муки

Калитки из печи

Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки

Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке

Пирожки из ржаной муки: калитки с картошкой

Ржаные лепешки на сковороде с кориандром

Имбирно-медовые конвертики из ржаной муки

Имбирно-медовые конвертики из ржаной муки Имбирно-медовые конвертики из ржаной муки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разогрейте духовой шкаф до умеренной температуры. В просторной миске соедините ржаную муку с размягченным сливочным маслом, щепоткой соли и тростниковым сахаром, растирая ингредиенты пальцами до образования нежной крошки. Влейте немного теплых сливок и соберите тесто в мягкий и податливый комок. Раскатайте его в пласт примерно толщиной в палец. При помощи стакана вырежьте аккуратные кружочки. В серединку каждого положите каплю густого цветочного меда, а сверху — немного молотого имбиря для пикантной нотки. Края теста слегка защипните, оставляя мед частично открытым. Смажьте заготовки взбитым желтком и отправьте в духовку выпекаться до появления аппетитной золотистой корочки.

Деревенские ржаные лепешки с травами

Деревенские ржаные лепешки с травами Деревенские ржаные лепешки с травами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов. В глубокой миске смешайте ржаную муку, соль, немного сахара и ароматные прованские травы. Влейте кефир комнатной температуры и оливковое масло, после чего замесите упругое, довольно липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в стороне — за это время ржаная мука полностью вберет в себя жидкость. Подошедшее тесто разделите на несколько частей. На припыленной мукой поверхности вручную сформируйте лепешки толщиной примерно в сантиметр. На каждой сделайте несколько аккуратных надрезов ножом. Слегка смочите поверхность водой и украсьте крупной морской солью и тмином. Выпекайте на листе с пергаментом до появления золотистого оттенка и приятной упругости, обычно на это требуется около 20 минут. Готовые лепешки прекрасно сочетаются с маслом или сыром — подавайте их теплыми.

Простая выпечка из ржаной муки

Простая выпечка из ржаной муки Простая выпечка из ржаной муки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классическая выпечка на основе ржаной муки получается особенно ароматной и имеет неповторимый вкус. Ее основу составляет тесто, для которого необходимы сливочное масло, пшеничная и ржаная обдирная мука, сахарный песок, яйцо и немного соли. Для оформления угощения приготовьте ваше любимое варенье и сахарную пудру. Масло тщательно растирается с двумя видами муки до состояния мелкой крошки. После этого всыпается сахар, добавляется соль и вбивается яйцо, а затем все ингредиенты замешиваются в гладкое и эластичное тесто. Его следует сформировать в шар и убрать в холодное место для охлаждения. Спустя некоторое время тесто раскатывается и размещается в форме для выпекания. Поверхность основы необходимо повсеместно наколоть вилкой, после чего она ненадолго отправляется в хорошо прогретую духовку. На готовую основу равномерным слоем наносится варенье. Из оставшегося теста нарезаются аккуратные полоски, которые выкладываются поверх начинки в виде ажурной решетки. Выпечка вновь возвращается в духовой шкаф до полной готовности. Перед подачей изделие щедро украшается воздушной сахарной пудрой.

Калитки из печи

Калитки из печи Калитки из печи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните с приготовления картофельной начинки: отварите клубни до мягкости, превратите их в воздушное пюре, добавив подогретое молоко и ароматное топленое масло. Дайте начинке полностью остыть. Тем временем замесите эластичное тесто из ржаной муки и кефира, дайте ему отдохнуть под льняным полотенцем. Разделите тесто на части, раскатайте каждую в тонкую лепешку. Выложите в центр охлажденную картофельную начинку и защипните края, оставляя середину открытой. Смажьте поверхность густой сметаной для образования румяной корочки и выпекайте в хорошо разогретой духовке до золотистого оттенка.

Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки

Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для создания этого домашнего угощения потребуются базовые продукты, которые почти всегда есть под рукой. Основу теста составит ржаная и пшеничная мука, к которой добавляются размягченное сливочное масло, сахар, свежее яйцо и небольшая порция соли. Если хочется придать выпечке особую ноту, стоит воспользоваться ванильным сахаром или корицей — они наполнят печенье теплым ароматом. Приготовление начинается с того, что масло хорошенько растирают с сахаром. Затем в эту воздушную массу вбивается яйцо, и все смешивается до идеально гладкого состояния. Далее вводятся мука двух видов и соль, после чего быстро и аккуратно замешивается упругое, податливое тесто, приобретающее приятный насыщенный оттенок благодаря ржаной муке. Готовое тесто заворачивают в пищевую пленку и ненадолго отправляют в холодильник. После охлаждения его раскатывают в пласт, вырезают фигурные формы, раскладывают на противне и выпекают до золотистого цвета в разогретой духовке.

Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке

Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Основу теста составляет ржаная и пшеничная мука, которую соединяют с разрыхлителем и щепоткой ароматной корицы. В отдельной емкости яйца взбиваются с сахаром до образования легкой воздушной пены, после чего в них добавляются растительное масло и кефир. Жидкая основа аккуратно смешивается с сухими ингредиентами, а в готовое тесто вмешиваются сочные яблоки, нарезанные небольшими кубиками. Получившейся массой заполняют формочки, примерно на две трети их объема. Выпекаются маффины в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. О готовности расскажут золотистый оттенок и упругая поверхность, слегка пружинящая при легком нажатии.

Пирожки из ржаной муки: калитки с картошкой

Пирожки из ржаной муки: калитки с картошкой Пирожки из ржаной муки: калитки с картошкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления ароматного ржаного теста потребуется смесь ржаной и пшеничной муки, которая соединяется с подогретым кефиром средней жирности, нежной сметаной, щепоткой сахара и крупной солью с добавлением рафинированного масла. Ингредиенты тщательно вымешиваются в эластичную массу, которая затем отдыхает под пищевой пленкой. Начинка создается из пюрированного отварного картофеля, который смешивается с ароматным жареным луком и сливочным маслом, а затем приправляется по вкусу солью и молотым перцем. Из раскатанного теста вырезаются круглые заготовки, на каждую из которых выкладывается картофельно-луковая начинка. Пирожкам придается форма традиционной лодочки с открытой серединкой. Перед отправкой в духовку калитки смазываются смесью из желтка и сметаны для получения румяной и блестящей корочки. Выпекаются пирожки до готовности в разогретой духовке на умеренном жару.

Ржаные лепешки на сковороде с кориандром

Ржаные лепешки на сковороде с кориандром Ржаные лепешки на сковороде с кориандром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления ароматных ржаных лепешек потребуются ржаная мука, немного теплой воды, соль, растительное масло и любимые специи, например зира или кориандр. В просеянную ржаную муку добавляют соль, затем постепенно вливают теплую воду, непрерывно вымешивая массу. После этого в тесто вмешивают растительное масло и тщательно вымешивают его до мягкости и эластичности. Готовое тесто скатывают в шар, накрывают пленкой и оставляют отдыхать при комнатной температуре. Спустя время тесто делят на части, каждую из которых раскатывают в круглую лепешку толщиной около 5 миллиметров. Поверхность аккуратно прокалывают вилкой по всей площади. Лепешки обжаривают на сковороде с двух сторон до румяности, сразу после приготовления посыпают ароматными специями. Подают их горячими, дополнив свежей сметаной и мелко порубленной зеленью.

рецепты
домашние заготовки
простой рецепт
быстрый рецепт
рожь
мука
Оксана Головина
О. Головина
