16 сентября 2025 в 17:20

Имбирно-медовые конвертики из ржаной муки

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. В глубокой миске руками превратите в рассыпчатую крошку 200 г ржаной муки, 100 г размягченного сливочного масла, щепотку соли и 50 г тростникового сахара. Влейте 100 мл теплых сливок и быстро замесите мягкое тесто. Оно будет ароматным и пластичным. Раскатайте пласт толщиной в палец.

Стаканом вырежьте кружки. На центр каждого положите по 0,5 ч. л. густого цветочного меда, а сверху — щепотку молотого имбиря для остроты. Слегка защипните края, оставив мед приоткрытым. Смажьте заготовки взбитым желтком. Выпекайте 20 минут до румяности. Дайте немного остыть — теплые, с тающим маслянистым краем и медовой сердцевиной, они идеальны к чаю.

Ранее мы рассказывали про топ-6 полезных заготовок для крепкого иммунитета на всю зиму

Оксана Головина
