Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 23:59

Как у финских бабушек: пирожки из ржаной муки — калитки с картошкой

Как у финских бабушек: пирожки из ржаной муки — калитки с картошкой Как у финских бабушек: пирожки из ржаной муки — калитки с картошкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные калитки на ржаной основе можно попробовать в Финляндии. Но кто сказал, что мы не можем приготовить их у себя дома? Рецепт пирожков необычной формы — на NEWS.ru.

Ржаное тесто для пирожков: ржаная мука — 2 стакана (280 г), пшеничная мука — 1 стакан (130 г), кефир средней жирности — 250 мл, сметана — 3 ст. л., крупная соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., рафинированное масло — 1 ст. л. Начинка: отварная картошка — 350 г, жареный лук — 2 головки, сливочное масло — 70 г, молотый перец, соль — по вкусу.

Финские пирожки в духовке готовятся так: соедините оба вида муки с солью и сахаром. Влейте подогретый кефир, добавьте сметану и масло. Вымешивайте 10–12 минут, укутайте массу пищевой пленкой и оставьте в комнате на 40 минут.

Разомните картошку с поджаренным на сливочном масле луком. Приправьте солью и перцем, добавьте оставшееся масло. Раскатайте тесто для пирожков в пласт толщиной 4 мм. Стаканом вырежьте круги диаметром 8 см. На каждый поместите 1 ст. л. начинки, сформируйте традиционную лодочку с открытым центром.

Смажьте пирожки-калитки смесью желтка со сметаной. Выпекайте 22–25 минут в духовке при 190 градусах.

Ранее NEWS.ru рассказывал о квашеных помидорах с клюквой.

общество
кулинария
рецепты
хобби
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Армении заявил, что страна перестала быть младшим братом России
Зеленский раскрыл тему разговора с Келлогом в Киеве
В Госдуме предложили ограничить школы для детей мигрантов
Конфликт с Тарасовой, скандал из-за пенсий, разводы: как живет Роднина
Как у финских бабушек: пирожки из ржаной муки — калитки с картошкой
Звезда «На всю оставшуюся жизнь» скончалась в возрасте 80 лет
В США раскрыли неочевидную причину массовых смертей в пандемию
SHOT рассказал о прогремевших над российским городом взрывах
Мощный козырь Белоусова. Чудо-бомбы РФ уничтожают позиции ВСУ
Гол Смолова помог Broke Boys выйти в следующий раунд Кубка России
Брифинг по убийству Кирка отложили из-за «стремительности» расследования
Синодальный отдел РПЦ призвал россиян осудить сделки по продаже души
Макрон направит истребители для защиты восточного фланга НАТО
Эстония вручила российскому послу ноту протеста из-за дронов в Польше
Стало известно об изнасиловании участниц европейского конкурса красоты
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде раскрыли последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.