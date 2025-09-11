Как у финских бабушек: пирожки из ржаной муки — калитки с картошкой

Как у финских бабушек: пирожки из ржаной муки — калитки с картошкой

Ароматные калитки на ржаной основе можно попробовать в Финляндии. Но кто сказал, что мы не можем приготовить их у себя дома? Рецепт пирожков необычной формы — на NEWS.ru.

Ржаное тесто для пирожков: ржаная мука — 2 стакана (280 г), пшеничная мука — 1 стакан (130 г), кефир средней жирности — 250 мл, сметана — 3 ст. л., крупная соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., рафинированное масло — 1 ст. л. Начинка: отварная картошка — 350 г, жареный лук — 2 головки, сливочное масло — 70 г, молотый перец, соль — по вкусу.

Финские пирожки в духовке готовятся так: соедините оба вида муки с солью и сахаром. Влейте подогретый кефир, добавьте сметану и масло. Вымешивайте 10–12 минут, укутайте массу пищевой пленкой и оставьте в комнате на 40 минут.

Разомните картошку с поджаренным на сливочном масле луком. Приправьте солью и перцем, добавьте оставшееся масло. Раскатайте тесто для пирожков в пласт толщиной 4 мм. Стаканом вырежьте круги диаметром 8 см. На каждый поместите 1 ст. л. начинки, сформируйте традиционную лодочку с открытым центром.

Смажьте пирожки-калитки смесью желтка со сметаной. Выпекайте 22–25 минут в духовке при 190 градусах.

