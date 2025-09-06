С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму

Готовим вместе с NEWS.ru самые вкусные квашеные помидоры. Добавляем клюкву, сливы и наслаждаемся приятным вкусом!

Нужны: томаты — 1,5–2 кг, клюква — 50–70 г, слива — 3–4 плода, чеснок — 5–6 долек, зонтики укропа — 2–3 шт., листья сельдерея — 3–4 ветви, лист черной смородины — 2–3 шт., перец чили острый — 1/2 стручка. Для рассольчика: вода — 1,5 л, соль — 60 г, сахар-песок — 1 ст. л., лаврушка — 2 листочка, перец — 5–6 горошин.

Квашеные помидоры на зиму готовятся так: в чистую банку укладываем клюкву, очищенные зубчики чеснока, часть пряных трав и листьев. Нужно чередовать слои томатов и половинок слив без косточек, перекладывая оставшимися пряностями.

Растворяем соль и сахар в кипяченой, но холодной воде и заливаем содержимое банки рассольчиком. Выдержать при температуре 20–23 градуса в течение 3–5 суток.

