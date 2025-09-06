Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 06:01

С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму

С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим вместе с NEWS.ru самые вкусные квашеные помидоры. Добавляем клюкву, сливы и наслаждаемся приятным вкусом!

Нужны: томаты — 1,5–2 кг, клюква — 50–70 г, слива — 3–4 плода, чеснок — 5–6 долек, зонтики укропа — 2–3 шт., листья сельдерея — 3–4 ветви, лист черной смородины — 2–3 шт., перец чили острый — 1/2 стручка. Для рассольчика: вода — 1,5 л, соль — 60 г, сахар-песок — 1 ст. л., лаврушка — 2 листочка, перец — 5–6 горошин.

Квашеные помидоры на зиму готовятся так: в чистую банку укладываем клюкву, очищенные зубчики чеснока, часть пряных трав и листьев. Нужно чередовать слои томатов и половинок слив без косточек, перекладывая оставшимися пряностями.

Растворяем соль и сахар в кипяченой, но холодной воде и заливаем содержимое банки рассольчиком. Выдержать при температуре 20–23 градуса в течение 3–5 суток.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт соленых огурцов с тархуном.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 сентября
Захарова назвала «ахиллесову пяту» западных стран
С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму
Скинуть 10 лет, как Понаровская. Правила стиля 72-летней звезды 90-х
«В возрасте от 30 лет»: озвучено, как выглядит типичная жертва мошенников
В Италии заявили, что Путин сорвал планы «коалиции желающих» по Украине
Здоровье, личная жизнь, новые роли: куда пропала Мария Аронова
«Абсолютное безумие»: во Франции осудили новое заявление Зеленского
Отказ помогать бойцам СВО, «отмена», запрет песен: где сейчас Шнуров
«Центр новой эпохи»: в Германии дали оценку прошедшего в России ВЭФ
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Трамп назвал спорного «победителя» обеих мировых войн
Помощь детям, возвращение на ТВ, проверка на иноагентство: как живет Ургант
Экс-глава Сахалина сделал «доброе дело» в хабаровской колонии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 сентября, облегчение?
В США раскрыли, когда американские ракеты «долетят» до Киева
Миронов озвучил «честную» величину МРОТ
Трамп дал комментарий по возможному убийству спецназом США жителей КНДР
Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев
Путин сделал важное заявление об отечественной школе двигателестроения
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.