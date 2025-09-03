Саммит ШОС — 2025
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно

Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эксклюзивный рецепт для ценителей сложных вкусовых композиций от NEWS.ru! Готовим соленые огурцы на зиму с тархуном.

Для трехлитровки нужны: огурцы сорта «нежинский» — 1,6 кг, тархун свежий — 8 ветвей, укроп — 3 зонтика, чеснок поздний — 6 долек, лист хрена — 2 шт., лист дуба — 1 шт., лист вишни дичка — 5 шт., перец черный горошком — 12 шт., соль — 65 г, вода — 1,5 л.

Соленые огурцы на зиму готовим так: замачиваем их в ледяной воде на 4 часа, обрезаем плодоножки. Зелень ополосните, крупные листья порвите руками. В банку уложите листья дуба и хрена, 3 ветви тархуна, зонтики укропа. Вертикально положите огурцы, переслаивая оставшимся тархуном, листьями вишни и чесноком.

Сделайте рассол для огурцов: растворите в воде соль, доведите до кипения и охладите до +15 °C. Залейте им овощи и установите гнет из дубового круга. Выдерживайте при +18–20 °C 72 часа. Ежедневно удаляйте пену.

Как только появится молочно-кислотный запах, перенесите соленые огурцы на зиму в погреб с температурой +1–4 °C. Дозревание — 45 суток.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как готовить баклажанную икру с фундуком.

Алина Ясинская
