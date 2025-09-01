Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком

Рецепт баклажанной икры на зиму с фундуком — на NEWS.ru. Нужны: баклажаны — 2,2 кг, фундук сырой — 200 г, лук красный — 400 г, паста томатная вяленая — 80 г, уксус шелковичный — 50 мл, масло грецкого ореха — 100 мл, чеснок — 30 г, зира цельная — 5 г, соль — 10 г, паприка сладкая — 8 г, кинза сушеная — 3 г.

Сделайте глубокие продольные надрезы в баклажанах и запекайте при 210 °C 45 минут. Очистите от кожуры, мякоть измельчите ножом. Фундук обжарьте на сухой сковороде 7 минут, измельчите в крошку.

Обжарьте нарезанный полукольцами лук в масле грецкого ореха на медленном огне 15 минут до янтарного оттенка. Добавьте зиру, паприку и томатную пасту. Томите баклажанную икру на зиму 3 минуты. Соедините ее с луковой основой. Добавьте 2/3 объема фундука. Тушите на водяной бане 25 минут под крышкой. Снимите с огня, введите чеснок, соль и кинзу. Тщательно перемешайте. Влейте шелковичный уксус, повторно прогрейте до 90 °C (не кипятить!).

Разложите по стерильным банкам, присыпьте оставшимся фундуком. Стерилизуйте в духовке при 100 °C 20 минут. Герметично укупорьте.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как сделать грушевый конфитюр с розой.