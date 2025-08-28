День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 07:12

Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном

Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru предлагает приготовить самый вкусный конфитюр, который вы пробовали в своей жизни. Рецепт домашней заготовки из груши на зиму — в материале.

Нужны: 1 кг груш сорта «конференц» или «аббат Феттель», 500 г кристаллического сахара, цедра лимона, 50 мл лимонного сока, 50 мл ароматного сиропа из роз, 5–6 стручков кардамона (зерна извлечь и растереть), 10 г ванильного сахара.

Эта заготовка на зиму готовится так: очищенные груши режем кубиками 1×1 см, соединяем с сахаром, лимонной цедрой и фрешем. Оставьте на 120 минут при комнатной температуре, чтобы выделился сок.

Введите розовый сироп, добавьте молотые зерна кардамона, ванильный сахар. Прогрейте заготовку из груши на зиму на медленном огне 30–40 минут. Не забывайте помешивать. Разложите горячий конфитюр в сухие стерилизованные банки, герметично укупорьте.

Ранее NEWS.ru писал о рецепте кабачковой икры с грушами.

общество
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Главного тренера «Сочи» увезли в больницу прямо во время матча
Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика
Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи
Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину с одним условием
Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА
Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном
Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео
Жители Самары услышали серию мощных взрывов
Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию
Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области
«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ
«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы
Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона
Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене
Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!
Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку
В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.