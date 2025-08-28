Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном

Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном

NEWS.ru предлагает приготовить самый вкусный конфитюр, который вы пробовали в своей жизни. Рецепт домашней заготовки из груши на зиму — в материале.

Нужны: 1 кг груш сорта «конференц» или «аббат Феттель», 500 г кристаллического сахара, цедра лимона, 50 мл лимонного сока, 50 мл ароматного сиропа из роз, 5–6 стручков кардамона (зерна извлечь и растереть), 10 г ванильного сахара.

Эта заготовка на зиму готовится так: очищенные груши режем кубиками 1×1 см, соединяем с сахаром, лимонной цедрой и фрешем. Оставьте на 120 минут при комнатной температуре, чтобы выделился сок.

Введите розовый сироп, добавьте молотые зерна кардамона, ванильный сахар. Прогрейте заготовку из груши на зиму на медленном огне 30–40 минут. Не забывайте помешивать. Разложите горячий конфитюр в сухие стерилизованные банки, герметично укупорьте.

