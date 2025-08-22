Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Открытие сезона: кабачковая икра «Нежность» с нотами груши и розмарина

Открытие сезона: кабачковая икра «Нежность» с нотами груши и розмарина

Изысканный вариант классической закуски, где фруктовая сладость и хвойный аромат создают сложный гастрономический букет. Рецепт кабачковой икры на зиму — на NEWS.ru.

Нужны: цукини — 2,2 кг (очищенные от семян), лук красный — 400 г, груши — 350 г (очищенные), паста томатная — 70 г, чеснок — 6 зубчиков, масло виноградной косточки — 120 мл, розмарин свежий — 4 веточки, сахар — 25 г, соль — 20 г, уксус бальзамический — 30 мл, паприка копченая — 15 г, куркума — 5 г, перец горошком — 8 шт.

Кабачковая икра на зиму готовится так: цукини режем кубиками, лук шинкуем полукольцами. Из груш удаляем сердцевину, нарезаем пластинами. В кастрюле обжаривайте лук 7 минут, потом с грушами еще 5 минут. Бросьте цукини. Тушите под крышкой 50 минут на маленьком огне. Добавьте томатную пасту, специи, рубленый розмарин, сахар. Томите без крышки 15 минут.

Пюрируем массу блендером. Верните на плиту с чесноком и уксусом. Кипятите 3 минуты, разливайте кабачковую икру по чистым банкам. Стерилизуйте в кипящей воде 18 минут. Закатайте и отправьте под одеяло на 24 часа.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как сделать вкусный болгарский кетчуп.

