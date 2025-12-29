Новый год — 2026
Йогуртовая рыбка с томленым лучком: готовить «Снежность» к Новому году — наша семейная традиция. Делюсь рецептом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол часто ассоциируется с обилием и тяжестью. Это блюдо — приятное исключение. Оно легкое, полезное, но при этом сытное и изысканное. Йогуртовый соус освежает вкус и служит идеальным фоном для нежного мяса белой или красной рыбы.

250 г лука нарезаю полукольцами. 500 г рыбного филе (судак, палтус, минтай, горбуша) нарезаю на порционные куски. В сковороде разогреваю оливковое масло (5 мл) и обжариваю лук до мягкости и легкой прозрачности. К луку добавляю кусочки рыбы и обжариваю их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой румяности. Затем вливаю в сковороду натуральный йогурт без добавок (300 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Аккуратно перемешиваю, чтобы йогурт покрыл рыбу и лук. Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимума и томлю блюдо 15–20 минут, пока рыба не будет легко разбираться на волокна, а соус немного не загустеет. Подаю горячим, поливая соусом из сковороды, с отварным рисом или картофелем.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

