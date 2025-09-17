Деревенские ржаные лепешки с травами: быстро и вкусно

Разогрейте духовку до 200 °C. В миске соедините 250 г ржаной муки, 1 ч. л. соли, щепотку сахара и пакетик сухих прованских трав. Влейте 150 мл кефира комнатной температуры и 2 ст. л. оливкового масла. Замесите густое, липкое тесто. Оставьте его под полотенцем на 20 минут — ржаная мука впитает влагу. Разделите тесто на 4 части. На присыпанной мукой поверхности руками сформируйте лепешки толщиной около 1 см. Сделайте на каждой несколько неглубоких надрезов ножом. Смажьте поверхность водой и щедро посыпьте крупной морской солью и тмином. Выпекайте на пергаменте 20–25 минут до упругости и появления золотистого края. Подавайте теплыми с маслом или сыром. Эти лепешки поражают простотой и насыщенным хлебным ароматом с травяными нотами.

