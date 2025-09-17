Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:20

Деревенские ржаные лепешки с травами: быстро и вкусно

Деревенские ржаные лепешки с травами: быстро и вкусно Деревенские ржаные лепешки с травами: быстро и вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разогрейте духовку до 200 °C. В миске соедините 250 г ржаной муки, 1 ч. л. соли, щепотку сахара и пакетик сухих прованских трав. Влейте 150 мл кефира комнатной температуры и 2 ст. л. оливкового масла. Замесите густое, липкое тесто. Оставьте его под полотенцем на 20 минут — ржаная мука впитает влагу. Разделите тесто на 4 части. На присыпанной мукой поверхности руками сформируйте лепешки толщиной около 1 см. Сделайте на каждой несколько неглубоких надрезов ножом. Смажьте поверхность водой и щедро посыпьте крупной морской солью и тмином. Выпекайте на пергаменте 20–25 минут до упругости и появления золотистого края. Подавайте теплыми с маслом или сыром. Эти лепешки поражают простотой и насыщенным хлебным ароматом с травяными нотами.

Ранее мы писали о том, Что приготовить из сливы на зиму? 6 проверенных рецептов!

рецепты
рожь
мука
выпечка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.