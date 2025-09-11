Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:51

Просто и вкусно: ароматные ржаные лепешки на сковороде с кориандром

Просто и вкусно: ароматные ржаные лепешки на сковороде с кориандром Просто и вкусно: ароматные ржаные лепешки на сковороде с кориандром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Думаете, что приготовить на завтрак? Предлагаем вам рецепт выпечки из ржаной муки! Готовим вместе с NEWS.ru ржаные лепешки на сковороде.

Нужны: ржаная мука — 2 стакана (250–300 г), теплая вода — 3/4 стакана (180 мл), соль — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л. (в тесто), семена зиры или кориандра — как захотите.

Ржаные лепешки готовятся так: соединяем просеянную ржаную муку с солью. Медленно влить слегка теплую воду, непрерывно помешивая. С маслом вымесить плотное тесто в течение 10 минут до эластичности.

Сформируйте шар и накройте его пищевой пленкой. Забудьте о нем примерно на 35–40 минут, оставив при комнатной температуре, а потом разделите тесто на части. Из полученных заготовок раскатываем сочни. Они должны быть круглыми, толщиной примерно 5 миллиметров. Вооружитесь вилочкой и сделайте много проколов по всей поверхности.

Выпекайте ржаные лепешки на сковороде. Держите с каждой стороны на огне по 2,5–3 минуты. Сразу посыпьте специями. Можно подавать со сметаной и рубленой зеленью.

Ранее NEWS.ru публиковал интересный рецепт — луково-облепиховый конфитюр на зиму.

Алина Ясинская
А. Ясинская
