06 сентября 2025 в 07:08

Помощь иммунитету: луково-облепиховый конфитюр «Янтарный эликсир»

Готовим вместе с NEWS.ru соленья для иммунитета. Предлагаем рецепт лука на зиму с облепихой. Подробности — в материале.

Нужны: лук красный ялтинский — 1 кг (вес очищенного), облепиха ягодная (свежезамороженная) — 200 г, мед — 150 г, уксус яблочный нефильтрованный — 100 мл, апельсин — 1 шт. (фреш + цедра), корень куркумы свежий — 10 г, корень имбиря свежий — 20 г, гвоздика — 3–4 бутончика, бадьян — 1 звездочка, соль — щепотка.

По рецепту лука на зиму действуем так: растапливаем мед на водяной бане. Добавляем к нему нашинкованный полукольцами лук и держим на огне 15–20 минут. Бросаем в смесь облепиху, вводим цитрусовый сок с цедрой, тертые корни куркумы и имбиря. Прогреваем массу в эмалированной посуде 10 минут.

Влить уксус, добавить специи. Упаривать на минимальном огне 30–40 минут до консистенции густого джема. Убрать специи, расфасовать лук на зиму по стерильным банкам. Герметично укупорить, перевернуть на крышки до полного остывания.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как готовить салат на зиму с цветной капустой.

