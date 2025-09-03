Это восторг: салат на зиму с цветной капустой и кунжутной пастой

Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025

NEWS.ru рассказывает о рецепте идеальной заготовки салата на зиму. Соус на основе кунжутной пасты придаст блюду особенный вкус.

Нужны: цветная капуста — 1 кг (соцветия 2×2 см), огурцы — 500 г (кружочки 5 мм), морковь — 300 г (соломка 4×4 мм), перец болгарский «ратунда» — 2 шт. (полоски 5×20 мм), чеснок фиолетовый — 5 зубцов (пластины 1 мм), имбирь молодой — 30 г (трётся на тёрке), лук-шалот — 50 г (полукольца 2 мм), паста кунжутная — 30 г, соль, перец — по 5 г.

Салат на зиму готовится так: цветную капусту и морковь обработать паром 90 секунд, охладить в ледяной воде. Все овощи соединить в миске, добавить имбирь и лук-шалот.

В сотейнике смешать все жидкие компоненты, довести до 85 °C, добавить кунжутную пасту и специи, охладить до 40 °C. Залить овощи теплым соусом, выдержать под гнетом 2 часа при +4 °C. Разложить салат на зиму по банкам 0,5 л. Стерилизовать 25 минут при 100 °C.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт яблочного конфитюра с макадамией.

