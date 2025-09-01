Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией

Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией

NEWS.ru предлагает приготовить необычное и вкусное варенье из яблок. Это будет конфитюр с макадамией и сиропом агавы.

Нужны яблоки сорта «Гренни Смит» — 1,4 кг (очищенных), сахар — 400 г, орехи макадамия — 180 г, сироп агавы — 70 мл, ликер «Амаретто» — 60 мл, сок лайма — 40 мл, кардамон молотый — 8 г, ваниль — 1 стручок, масло гхи — 20 г, соль розовая — 3 г

Готовим варенье из яблок так: орехи макадамия обжарьте на сухой сковороде 3 минуты. Крупно порубите ножом. Растопите гхи в сотейнике, добавьте 50 г сахара. Доведите до состояния карамели. Обваляйте орехи в карамели, выложите на силиконовый коврик.

Яблоки нарежьте кубиками 1,5 см, сбрызните соком лайма. Далее смешайте оставшийся сахар, сироп агавы и семена ванили из стручка. Доведите до кипения, добавьте яблочки и кардамон.

Томите варенье из яблок 15 минут. Влейте амаретто, готовьте еще 20 минут до прозрачности фруктов. Снимите с огня и добавьте карамелизованные орехи макадамия, соль. Аккуратно перемешайте деревянной лопаткой.

Разложите по чистым банкам. Пастеризуйте при 85°C 12 минут. Герметично укупорьте. Остужайте в перевернутом состоянии под шерстяным пледом 24 часа.

