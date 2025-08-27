Съедите в одного: аджика по-астрахански — жгучая и ароматная

Ищете интересный рецепт аджики на зиму? Вы найдете его на NEWS.ru. Все подробности приготовления вкусной домашней заготовки — в материале.

Нужны: 2,5 кг красных мясистых помидоров, 0,5 кг красного сладкого перца, 0,3 кг острого перца (степень остроты на ваш выбор), 0,3 кг чеснока, 1 крупный пучок кинзы, 1 пучок петрушки, 100 г соли (не йодированной), 50 г сахара, 100 мл уксуса 9%, 100 мл растительного масла.

Аджика на зиму по-астрахански готовится так: помидоры, сладкий и острый перец промойте, обсушите. У перцев удалите плодоножки и семена (для менее жгучего варианта). Пропустите овощи через мясорубку, добавьте к массе измельченный очищенный чеснок и зелень.

Далее всыпьте сыпучие ингредиенты, влейте масло и уксус. Оставьте аджику на пару часов при комнатной температуре. Разложите домашнюю заготовку по чистым банкам, закройте капроновыми крышками.

