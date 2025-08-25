Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:14

Ну и учудили: баклажанная икра с яблоками и куркумой

Ну и учудили: баклажанная икра с яблоками и куркумой Ну и учудили: баклажанная икра с яблоками и куркумой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовимся к зиме вместе с NEWS.ru! Для вас есть новый интересный рецепт — баклажанная икра «Нежная». Блюдо будет с яблочными нотками и куркумой.

Нужны: 1,5 кг баклажанов, 0,5 кг сладких яблок, 0,5 кг репчатого лука, 200 мл нежирных сливок, 1 ч. л. куркумы, 1 ст. л. смеси карри, соль, белый перец, 2 ст. л. сока лимона, масло для жарки.

Эта баклажанная икра готовится так: режем фиолетовые кубики, посыпаем солью. Спустя полчаса промойте, обжарьте до румяности. Далее пассеруем нашинкованный лук. Добавьте очищенные яблочные кубики, сбрызнутые цитрусовым соком. Прогрейте 5–7 минут.

Соедините все компоненты в сотейнике. Введите специи и сливки. Томите баклажанную икру на зиму под крышкой 45–50 минут до размягчения. Пюрируем смесь блендером, кипятим 5 минут, помешивая.

Расфасуйте баклажанную икру по прогретым банкам, герметично укупорьте. Переверните, утеплите на 24 часа.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить самое вкусное варенье из сливы.

общество
кулинария
домашние заготовки
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
