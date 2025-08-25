Ну и учудили: баклажанная икра с яблоками и куркумой

Готовимся к зиме вместе с NEWS.ru! Для вас есть новый интересный рецепт — баклажанная икра «Нежная». Блюдо будет с яблочными нотками и куркумой.

Нужны: 1,5 кг баклажанов, 0,5 кг сладких яблок, 0,5 кг репчатого лука, 200 мл нежирных сливок, 1 ч. л. куркумы, 1 ст. л. смеси карри, соль, белый перец, 2 ст. л. сока лимона, масло для жарки.

Эта баклажанная икра готовится так: режем фиолетовые кубики, посыпаем солью. Спустя полчаса промойте, обжарьте до румяности. Далее пассеруем нашинкованный лук. Добавьте очищенные яблочные кубики, сбрызнутые цитрусовым соком. Прогрейте 5–7 минут.

Соедините все компоненты в сотейнике. Введите специи и сливки. Томите баклажанную икру на зиму под крышкой 45–50 минут до размягчения. Пюрируем смесь блендером, кипятим 5 минут, помешивая.

Расфасуйте баклажанную икру по прогретым банкам, герметично укупорьте. Переверните, утеплите на 24 часа.

