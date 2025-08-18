Само совершенство: как приготовить самое вкусное варенье из сливы

Само совершенство: как приготовить самое вкусное варенье из сливы

Само совершенство: как приготовить самое вкусное варенье из сливы

Если ищете идеальный рецепт варенья из слив без косточек, то вы по адресу! NEWS.ru рассказывает, как добиться идеальных текстуры и вкуса.

Понадобится: 1 кг спелых слив (сорт «венгерка» или ренклод), 700–800 г сахарного песка, 1/3 ч. л. лимонной кислоты.

Как готовить варенье из сливы: помытые фрукты должны быть без косточек, крупные плоды разрезаем на четвертинки. Посыпьте сливы сахаром в эмалированной посуде и забудьте о них примерно часов на 10. Просто оставьте на кухонном столе.

Первый нагрев: доведите сливы до кипения, проварите минут 10 и дайте остыть в течение 6–8 часов. Вторая варка: 10 минут кипения. На этом этапе добавьте лимонную кислоту, перемешайте.

Проверьте густоту (капля не растекается), разложите по стерильным банкам варенье из сливы без косточек, закатайте и храните в прохладном месте.