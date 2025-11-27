Названа главная проблема введения НДС в 22%

Цены на обслуживание банковских карт могут вырасти из-за повышения НДС до 22% в 2026 году, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, сильного удорожания данных услуг не произойдет, передает РБК.

Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней — и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет наносить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме, — отметил замглавы ведомства.

Финансист Наталья Тутова объяснила, что с 2026 года под налог 22% попадут не сами платежи по картам, а услуги, которые стоят за их проведением. Речь идет об эквайринге — когда бизнес принимает оплату картой, о процессинге — обработке всех данных по операции, и о межбанковских расчетах между банками.

Эксперт уточнила, что налог будут начислять на комиссию, которую платит компания банку за прием карт, а не на сумму покупки. Сейчас эти комиссии в среднем составляют от 1,5% до 3% в зависимости от отрасли. С 1 января 2026 года именно этот процент и попадет под НДС.

Тутова добавила, что под налог попадут и другие комиссии, связанные с обслуживанием карт. Это платежи за выпуск и перевыпуск карты, плата за ее обслуживание, смс-уведомления, а также различные консультации по работе с картами и прочие сервисные сборы. Все это тоже будет облагаться НДС по новой ставке.

Закон о повышении НДС до 22% с 2026 года начнет действовать в России, при этом для социально значимых товаров сохранят льготную ставку 10%. Под нее по-прежнему попадут лекарства, продукты, книги и товары для детей, но молокосодержащие продукты с заменителем жира из льготного списка уберут.