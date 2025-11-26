Российским пенсионерам сообщили приятную новость о выплатах в 2026 году Профессор Проданова: россиян ожидают две индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году пенсионные выплаты в России будут проиндексированы дважды, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». С января увеличение составит 7,6%, и около 40 млн человек получат сразу две выплаты. В апреле 4,4 млн получателей социальных пенсий ожидает прибавка в размере 6,8%.

Размер пенсий повысят уже 1 января 2026 года. Законопроект о бюджете СФР с индексацией в 7,6% одобрен Госдумой. Таким образом, уже в декабре 2025 года большинство пенсионеров получит сразу две выплаты — пенсию за декабрь уходящего года и проиндексированную на 7,6% сумму за январь 2026-го. Индексация пенсий коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, — сказала профессор.

Ранее преподаватель Института международных экономических связей кандидат экономических наук Софья Благова сообщила, что для получения пенсионных выплат в размере примерно 25 тыс. рублей гражданину России требуется накопить не менее 111,8 пенсионного балла. По ее словам, такое количество можно накопить приблизительно за 27,6 года трудового стажа.

Кроме того, эксперты установили, что для формирования достойной пенсии по старости необходим ежемесячный заработок не ниже 229 916 рублей. Аналитики подчеркнули прямую зависимость размера страховой пенсии в России от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.