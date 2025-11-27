В России захотели наказывать за читерство в играх

В России захотели наказывать за читерство в играх В России могут ввести штрафы до 30 тыс. рублей за читерский софт в киберспорте

Штрафы до 30 тыс. рублей могут ввести в России за читерский софт в киберспорте, рассказали «Известиям» в Госдуме. По данным аналитиков, сейчас около 80% геймеров пользуются запрещенными читами и специальными программами, что наносит серьезный вред репутации киберспорта.

ГД предлагает установить административные штрафы до 30 тыс. рублей и использовать технические средства для предотвращения читерства, — подчеркнул собеседник издания.

Как отметил сенатор Артем Шейкин, введение штрафов — это закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте. По его словам, необходимо разработать четкие, единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.

