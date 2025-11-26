День матери
26 ноября 2025 в 10:54

Нарушителей на железной дороге захотели штрафовать «по лицу»

В РФ предложили использовать распознавание лиц для административных наказаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиян впервые могут начать автоматически штрафовать за административные нарушения с помощью системы распознавания лиц и данных с камер, сообщает «Парламентская газета». Так, Минтранс РФ предлагает внедрить новую систему вынесения штрафов за переход железной дороги в неположенном месте.

В пояснительной записке ведомство указало на рост числа пострадавших при переходе путей в неположенных местах. В 2024 году погибли 1,1 тыс. человек, а за семь месяцев 2025 года — 580 человек. В то же время в Минцифры заявили, что данные Единой биометрической системы могут использоваться только при согласии гражданина.

Идея автоматически штрафовать за переход ж/д путей в неположенном месте обсуждалась на слушаниях в Совете федерации в октябре. Предполагалось, что камера «увидит» нарушителя, затем система распознавания лиц установит его личность и выпишет автоматический штраф.

Ранее юрист Полина Денисова заявила, что за парковку в зеленой зоне в России можно получить крупный штраф. По ее словам, визуальное отсутствие растительного покрова не отменяет запрета на стоянку транспортного средства. Она уточнила, что лучше избегать парковки на любых участках без асфальта.

