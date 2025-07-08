В России предложили новую дату празднования Дня киберспорта

День киберспорта в России следует отмечать 7 мая, заявила NEWS.ru IT-эксперт Елена Скаржинская. По ее мнению, текущая дата — 7 июля, которую предложил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, неудобна из-за летних отпусков и каникул, тогда как перенос праздника на май станет данью уважения основателю холдинга Esforce Антону Черепенникову, родившемуся в этот день.

Отмечать День киберспорта 7 июля организационно не очень удобно. Это период летних отпусков и каникул у учащихся. Хорошо зная историю отечественного киберспорта, я бы предложила дату 7 мая. Это дань уважения Черепенникову, это дата его рождения. Он создатель холдинга Esforce, оказывающего решающее влияние на развитие отечественного киберспорта в последние 10 лет. Он тот, кто в нашей стране провел серию международных турниров, — пояснила Скаржинская.

Она предложила в этот день поощрять специалистов, вносящих вклад в развитие киберспортивной экосистемы: ученых, менеджеров студенческих команд и медиапродюсеров. По ее словам, это поможет привлечь внимание молодежи к технологическому предпринимательству и информационной безопасности.

В День киберспорта важно поощрять тех, кто вносит важный вклад в развитие всей экосистемы: ученых, изучающих киберспорт, менеджеров студенческих команд, компании, занимающиеся медиапродвижением региональных киберспортивных проектов, и других часто никем не отмеченных профессионалов. Непосредственно память Черепенникова акцентировала бы внимание молодежи на векторе профессионального развития в сфере технологического предпринимательства, в том числе информационной безопасности, — резюмировала Скаржинская.

Ранее сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира — 2025 по киберспорту в Косово в трех дисциплинах из-за допуска сборной Белоруссии под национальным флагом. Украинские спортсмены не будут соревноваться в Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (женщины) и PUBG Mobile.