27 ноября 2025 в 12:28

Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным

Юрист Меркулов: выплаты по больничным изменят для высокооплачиваемых работников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Порядок начисления больничных выплат для высокооплачиваемых сотрудников будет изменен с 1 января 2026 года, сообщил агентству «Прайм» директор практики КСК ГРУПП Михаил Меркулов. По его словам, нововведение затронет работников, чей среднемесячный доход превышает установленные лимиты, и позволит им получать увеличенные выплаты за каждый день нетрудоспособности.

Данная инициатива в первую очередь интересна сотрудникам, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тыс. рублей и в 2025 году вырос до 230 тыс. рублей. Категории высокооплачиваемых сотрудников получат прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день, — сказал юрист.

Ранее директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева сообщила, что предельная величина дневного пособия по временной нетрудоспособности достигнет 6 827,4 рубля в 2026 году. Она уточнила, что при расчете учитывается весь официальный заработок, облагаемый страховыми взносами, но в рамках установленных предельных значений.

Кроме того, депутат Ярослав Нилов внес законопроект, позволяющий россиянам трудиться в упрощенном режиме во время болезни без оформления листа нетрудоспособности и снижения оплаты труда. Соответствующая инициатива направлена в правительство на получение отзыва.

