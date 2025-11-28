День матери
28 ноября 2025 в 11:37

Раскрыт масштаб роста импорта российского алюминия в Корею

Южная Корея закупила у России алюминия более чем на $1 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южная Корея впервые закупила у России алюминия на сумму более $1 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы. Так, за период с января по октябрь импорт достиг $1,11 млрд (86 млрд рублей), что связано с резким увеличением поставок необработанного металла по сравнению с прошлым годом.

Как уточняет источник, за 10 месяцев объем поставок российского алюминия вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, импорт алюминиевых листов составил $5,6 млн (438 млн рублей), а проволоки — $5,4 млн (423 млн рублей).

По итогам отчетного периода Россия поднялась на второе место среди основных поставщиков алюминия и изделий из него для Южной Кореи. Лидером остался Китай. Значительные объемы также поставляют Австралия, США и Индия.

Ранее в октябре Россия резко сократила экспорт никеля и никелевой продукции в Китай, снизив свою долю в китайском импорте с 20% до 2%. Объем поставок упал до минимума с марта 2023 года, составив всего $17,3 млн (1,4 млрд рублей), что в 18 раз меньше показателей сентября и в семь раз ниже уровня октября прошлого года.

