День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:44

В Кремле высказались о приезде Уиткоффа в Москву

Песков: Кремль позже назовет точную дату приезда Уиткоффа в Москву

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Точная дата приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву будет сообщена позже, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать подробности проведения переговоров.

Мы сообщим своевременно, — уточнил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

Песков также отметил, что требования об отставке специального представителя главы Белого дома направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

Стив Уиткофф
Дмитрий Песков
переговоры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московской клинике нашли труп пациентки
Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.