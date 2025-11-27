«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США Депутат Чепа: слитые переговоры Ушакова и Уиткоффа могли подделать с помощью ИИ

Слитые переговоры помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом могли быть подделаны с помощью искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что утечка беседы на высоком уровне недопустима.

Я думаю, что при сегодняшних возможностях искусственного интеллекта сделать любой разговор любых людей не составит особого труда. Я мало верю в такие утечки. Если человека поймают с этим, это караул. Это не шутки. На таком уровне это недопустимо. Я думаю, что это все же фейк, — высказался Чепа.

Депутат отметил, что запись переговоров могла быть только техническая. Парламентарий разъяснил, что подобная запись осуществляется для того, чтобы впоследствии было проще подготовить стенограмму.

Любая утечка должна быть обязательно определена, потому что это серьезный промах, когда, как говорят специалисты, появляется крот внутри. Это значит, что кто-то со стороны пришел и подложил свой диктофон. Тогда это будет шпионаж либо предательство, — заключил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «сливы» записей частных телефонных переговоров являются преступлением. Глава государства допустил, что опубликованные в прессе разговоры могут быть фальшивкой.