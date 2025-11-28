День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:19

Снег заставил жителей одного города фотографироваться голыми

Жители Орегона выпустили календарь с откровенными фото ради уборки снега

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители города Лейквью в американском штате Орегон выпустили календарь с обнаженными фотографиями ради сбора средств на уборку снега, сообщает издание The Oregonian. Проект организовали местные активисты Джесс Кэлвин и Марго Доддс, собравшие для съемок 12 мужчин и женщин.

Изображения участников проекта без одежды получились «тактичными и сдержанными», утверждают активисты. Календарь поступят в продажу по цене $25 (2 тыс. рублей), однако организаторы предусмотрели возможность приобретения за большую сумму вплоть до $100 (7,8 тыс. рублей) или произвольный размер пожертвования.

Ранее певица Анна Седокова разместила в социальной сети откровенный снимок, сделанный в постели без нижнего белья. Исполнительница призналась, что провела всю ночь в караоке-баре и забыла разбудить сына в школу.

Кроме того, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в социальных сетях полуобнаженные фотографии, сделанные в номере бразильского отеля. На снимках видно, что партнерша актера Джейсона Стейтема прикрывает область груди рукой.

США
Орегон
календари
фото
снег
обнаженные
