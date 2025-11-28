Снег заставил жителей одного города фотографироваться голыми

Жители города Лейквью в американском штате Орегон выпустили календарь с обнаженными фотографиями ради сбора средств на уборку снега, сообщает издание The Oregonian. Проект организовали местные активисты Джесс Кэлвин и Марго Доддс, собравшие для съемок 12 мужчин и женщин.

Изображения участников проекта без одежды получились «тактичными и сдержанными», утверждают активисты. Календарь поступят в продажу по цене $25 (2 тыс. рублей), однако организаторы предусмотрели возможность приобретения за большую сумму вплоть до $100 (7,8 тыс. рублей) или произвольный размер пожертвования.

