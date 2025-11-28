День матери
Путин посетит Индию в декабре

Кремль: Путин посетит Индию 4–5 декабря по приглашению Моди

Президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом, сообщили в Кремле. Глава государства отправится в республику по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Поездка Путина пройдет с 4 по 5 декабря.

Состоится также отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму. Имеется в виду, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов, — уточнили в пресс-службе Кремля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии 28 ноября. По его словам, Кремль может подтвердить эти планы главы страны. Центральными темами предстоящих переговоров станут урегулирование украинского кризиса и организация поставок нефти и газа.

До этого Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров провели встречу в столице республики Бишкеке, она состоялась 26 ноября. В центре внимания лидеров двух государств находилось рассмотрение перспектив дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

