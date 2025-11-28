Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Не менее 76% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом 77% граждан страны считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу.

О доверии Владимиру Путину заявили 76% россиян, — говорится в сообщении.

При этом работу Правительства РФ положительно оценили 52% респондентов. 56% россиян хорошо оценили качество работы премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, опрос показал, что уровень поддержки партии «Единая Россия» равен 40%, ЛДПР — 10%, а КПРФ — 8%.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила, что большинство россиян мечтают о встрече с поэтами Серебряного века. По данным исследования, 78% респондентов хотели бы увидеть Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марину Цветаеву или Анну Ахматову.

До этого стало известно, что большинство россиян уверены, что только русский человек способен на самопожертвование ради высоких целей. По данным опроса ВЦИОМа, такой позиции придерживаются 66% респондентов.