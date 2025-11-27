День матери
Россияне назвали поэтов Серебряного века, с которыми хотели бы встретиться

«Литрес»: 78% россиян хотят встретиться с Есениным и Маяковским

Сергей Есенин
Большинство россиян мечтают о встрече с поэтами Серебряного века, рассказала шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева. По данным исследования, 78% респондентов хотели бы увидеть Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марию Цветаеву или Анну Ахматову, передает ТАСС. В тройку самых интересных поэтов-мужчин также вошли Александр Блок (31%) и Николай Гумилев (16%): Маяковский и Есенин разделили в этом опросе первое место.

Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. <...> Марина Цветаева и Анна Ахматова, бесспорно, заслуживают почетных мест среди самых желанных женщин Серебряного века, — поделилась Писарева.

Самыми привлекательными чертами поэтов оказались бунтарство (42%), тонкое восприятие мира (40%) и искренность (38%). Основной мотив интереса к писателям — симпатия к их творчеству (51%), а идеальным времяпрепровождением с кумиром пользователи считают разговор на любые темы (52%). При этом почти четверть (20%) респондентов мечтают услышать, как поэты читают свои стихи. В то же время 12% хотят задать им важные вопросы о жизни и смысле творчества.

Ранее исследование соцсети «Одноклассники» показало, что каждый 10 россиянин ежедневно читает гороскопы, причем около половины опрошенных верят в влияние лунных фаз на жизнь. Наиболее востребованы гороскопы среди людей старше 65 лет, которые часто используют их для садоводства, а основные темы прогнозов — удача и здоровье.

