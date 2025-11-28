Карьерный рост на складе: как Ozon обеспечивает профессиональное развитие

Количество заказов в Ozon продолжает расти — за третий квартал 2025 года маркетплейс доставил более 667,8 млн заказов, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас у компании уже 63 млн активных покупателей — за год их количество увеличилось на 9,5 млн человек. Каждый из них делает на Ozon в среднем 34 заказа в год — на девять больше, чем в прошлом году.

Вовремя доставлять заказы по всей России из витрины Ozon, где на сегодняшний день представлено более 370 млн товаров в свыше 35 категориях, от средств для ухода до электроники и крупногабаритной техники, возможно благодаря развитой логистической инфраструктуре. Логистика компании — это «сердце» бизнеса, благодаря которому осуществляется эффективная доставка по всей стране.

Свой путь товар начинает, когда продавец передает его на хранение — работники принимают товар, перемещают его в тару и размещают в ячейки мезонина. Во время процесса приемки данные о товаре вносятся в IT-систему управления складом собственной разработки Ozon Tech. После этого он хранится на фулфилменте — в том блоке, где для него созданы специальные условия. Например, есть «закрытая» зона для дорогостоящих товаров, для крупногабаритных заказов, а для продуктов питания — отдельное помещение с холодильниками.

Герои склада — кто они?

Когда клиент делает заказ на сайте либо в приложении маркетплейса, то на ближайший фулфилмент-центр, где товар хранится, поступает оповещение об этом. С этого момента заказ проходит этапы подбора, многоуровневой сортировки и отправки в зону упаковки, перемещения в зону отгрузки и сортировки по направлениям доставки. В высокий сезон нагрузка на складские операции растет — уже сейчас на логистических объектах Ozon осуществляется более 44 млн операций с товарами ежедневно, а в доставку до клиентов передается свыше 20 млн отправлений. Чтобы обеспечивать такой поток заказов, Ozon открывает новые склады — уже сейчас в России и странах СНГ действует 51 фулфилмент-центр и свыше 170 сортировочных центров. Эти объекты обеспечивают регионы новыми рабочими местами, а в периоды высоких нагрузок компания размещает больше заданий и повышает тарифы для пользователей приложением для подработки на складах Ozon Job.

Каждый из процессов требует слаженных действий со стороны работников склада, отдачи и определенного уровня физической подготовки. Поэтому каждый сотрудник на складе вносит свой вклад в то, чтобы товар вовремя был доставлен в пункт выдачи либо курьером до двери клиента — чтобы подарок близкому, долгожданный заказ для себя или игрушка для питомца были получены покупателем быстро и в отличном состоянии. Поэтому Ozon не только расширяет логистическую инфраструктуру, вкладывается в технологическое обеспечение склада, но и обеспечивает сотрудникам условия труда уровня технологического IT-хаба.

Реальные истории успеха

Работники нередко приходят на логистический объект в качестве подработки. Однако в Ozon Fulfillment, логистическом подразделении компании, есть большое количество примеров, когда сотрудник пришел на склад и в итоге остался в логистике Ozon надолго, смог повысить свои компетенции в этой сфере и выйти на руководящие позиции.

От кладовщика до территориального руководителя

Максим Лузин, территориальный руководитель Ozon, присоединился к компании в августе 2019 года по рекомендации друга. В Ozon Максим начинал с должности кладовщика на фулфилмент-центре в Екатеринбурге. А за пять лет успешной работы прошел путь до территориального руководителя. Сейчас в его обязанности входит контроль за операциями на складах в Астрахани, Волгограде и Воронеже. Также он принимает участие в открытии новых логистических объектов, согласовывает топологии складов, проводит закупку необходимого оборудования и участвует в найме персонала.

Сейчас это широкий пул обязанностей, а тогда, в первый рабочий день кладовщиком, его удивило необычное хранение товаров на складе: вместо привычного линейного расположения по номерам товары располагались по направлениям доставки. Это вызвало у него искренний интерес и желание разобраться в особенностях работы.

Уже в первые дни он понял, что в Ozon царит особая атмосфера сотрудничества и взаимоподдержки. Коллектив оказал значительное влияние на его решение остаться в компании.

Я очень быстро сдружился с коллегами, и хотя нас сейчас разделяют расстояния, мы все так же дружим как по работе, так и в жизни, — говорит Максим.

По его словам, важнейшей особенностью корпоративной культуры Ozon является открытость руководителей к общению с сотрудниками. Никто не останется незамеченным, а руководящий состав всегда открыт к прямому диалогу и рассматривает предложения сотрудников по улучшению внутренних процессов работы.

Однажды у нас на складе возник серьезный бизнес-вопрос, это было утро воскресенья. Менеджмент компании лично участвовал в поиске решения, находясь непосредственно на объекте. Если честно, я был приятно удивлен и горд, что руководство присутствовало с нами весь выходной день и предлагало решения, — подчеркнул герой.

Максим планирует продолжить свое профессиональное развитие, двигаясь к следующим ступеням карьерной лестницы.

Я довольно амбициозен и останавливаться на достигнутом не собираюсь, тем более в такой динамичной компании есть все перспективы собрать полностью все сливки в плане карьерного роста, — отметил Максим.

От оператора склада — к управлению производством

Геннадий Донцов начал свою карьеру в Ozon пять лет назад простым оператором склада. Позже он стал старшим участком упаковки, а теперь — начальник смены производства на фулфилмент-центре в Ростовской области. Основной задачей Геннадия является координация и контроль производственных процессов для обеспечения эффективности работы склада.

Геннадий также попал на склад Ozon случайно — увидел объявление о вакансии и решил попробовать себя в новой роли, привлеченный уровнем заработной платы и условиями труда. Первый день на работе оставил впечатление огромного пространства и множества неизвестных процессов, которые со временем стали понятны и знакомы.

Трудности на работе, конечно, бывают — иногда психологические, иногда технические. Но самое сложное и самое любимое — работа над созданием необходимых условий труда для нашей команды. Это всегда очень мотивирует — круто, когда каждый сотрудник удовлетворен местом работы, — подчеркнул Геннадий.

Среди преимуществ работы в Ozon он выделяет прозрачность карьерного роста и хорошие финансовые условия. Геннадий твердо намерен строить свою карьеру в компании, рассчитывая достигнуть высшего управленческого уровня.

В Ozon можно достичь огромных финансовых и профессиональных высот. Я горжусь, что мои разработки часто внедряются в работу. Например, одна из таких — это время сброса тары с подбора на участок упаковки по IT-системе управления складом в терминалы сбора данных, — пояснил Геннадий.

Из Подмосковья — к руководству складом во Владивостоке

Андрей Ботов, директор логистического центра во Владивостоке, начал свою карьеру в Ozon в 2020 году с позиции оператора склада в Хоругвино. Каждый этап его карьерного пути в логистике характеризовался ростом ответственности и расширением полномочий. Сначала он перешел на позицию оператора на участок сортировки, потом поработал администратором склада, был на позициях старшего участка упаковки и начальника смены. И наконец — назначен руководителем логистического объекта.

Переход на новую должность произошел стремительно. Руководство увидело потенциал молодого специалиста, и вскоре он получил приглашение занять должность директора склада во Владивостоке.

У нас команда со всей страны: два начальника смены приехали из Красноярска, один — из Новосибирска, один — из Томска. Удивительно, но часть моей команды я знал еще в Хоругвино — мы снова встретились уже здесь, на Дальнем Востоке, — поделился Ботов.

От складской работы — к успеху

В Ozon Fulfillment для каждого сотрудника есть возможность развивать профессиональные навыки, идти вверх по карьерной лестнице и попробовать себя в разных специальностях. Например, с 2022 года в подразделении существует программа кадрового резерва, в которой за это время приняли участие свыше 18 тыс. сотрудников. Более 70% из них были переведены в рамках конкурса на более высокие позиции.

В среднем с момента создания заявки для попадания в кадровый резерв до внутреннего перевода проходит менее восьми месяцев. А доля переводов сотрудников в рамках кадрового резерва составляет около 60% от общего числа нанятых на позиции Ozon Fulfillment. Большинство из них переехали в другие регионы на более высокую позицию.

Благодаря поддержке компании, четко организованной системе мотивации и уникальной корпоративной культуре Ozon привлекает талантливых и амбициозных людей, готовых идти вперед и добиваться поставленных целей.

· Профессиональный рост: Ozon дает каждому сотруднику возможность развиваться. Независимо от стартовой позиции, карьерный рост возможен как горизонтально, так и вертикально, что создает условия для постоянного личностного и профессионального роста;

· комфортные условия труда: современная инфраструктура складов, оборудованная зонами отдыха и необходимыми удобствами, делает работу приятной и безопасной;

· достойная оплата: за работу с отдельными грузами, например крупногабаритной техникой либо кормами для животных, а также в периоды интенсивных нагрузок она увеличивается;

· постоянное обучение: в компании создана эффективная система подготовки сотрудников, позволяющая приобретать новые навыки и повышать квалификацию.

