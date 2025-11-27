День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 11:03

Путин раскрыл миссию ОДКБ в Евразии

Путин: ОДКБ обеспечивает безопасность и стабильность во всей Евразии

Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

ОДКБ надежно обеспечивает безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации. По его словам, объединение защищает суверенитет и территориальную целостность всех стран-участниц, передает пресс-служба Кремля.

ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран — участниц нашего объединения, — подчеркнул глава государства.

Президент объяснил, что на фоне тяжелой геополитической обстановки для стран ОДКБ становится важнее продвигать общие интересы и инициативы на мировой арене. Поэтому Россия предложила провести в 2026 году в Москве международный экспертный форум, где участники обсудят создание в Евразии системы безопасности, основанной на равных условиях для всех, добавил он.

Ранее Путин перед началом заседания ОДКБ попробовал исполнить мелодию на традиционном киргизском струнном инструменте — комузе. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.

Владимир Путин
ОДКБ
Евразия
Кремль
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.