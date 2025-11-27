Путин раскрыл миссию ОДКБ в Евразии Путин: ОДКБ обеспечивает безопасность и стабильность во всей Евразии

ОДКБ надежно обеспечивает безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации. По его словам, объединение защищает суверенитет и территориальную целостность всех стран-участниц, передает пресс-служба Кремля.

ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран — участниц нашего объединения, — подчеркнул глава государства.

Президент объяснил, что на фоне тяжелой геополитической обстановки для стран ОДКБ становится важнее продвигать общие интересы и инициативы на мировой арене. Поэтому Россия предложила провести в 2026 году в Москве международный экспертный форум, где участники обсудят создание в Евразии системы безопасности, основанной на равных условиях для всех, добавил он.

Ранее Путин перед началом заседания ОДКБ попробовал исполнить мелодию на традиционном киргизском струнном инструменте — комузе. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.