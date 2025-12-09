ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 07:37

Шойгу указал на основу для стабильности в Евразии

Шойгу назвал асеаноцентричную систему необходимой для стабильности в Евразии

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская сторона поддерживает укрепление асеаноцентричной системы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. По его словам, данная система необходима для поддержания стабильности в Евразии. Шойгу отметил, что инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выдвинул президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным, — сказал Шойгу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что развитие отношений со странами Каспийского региона входит в число приоритетов России и играет ключевую роль для безопасности в Евразии. Он назвал это направление важным для создания новой системы совместной работы между государствами.

Россия
Сергей Шойгу
Евразия
Европа
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры после атаки БПЛА на Чебоксары
Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского
Власти уточнили информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий
Задержан бывший мэр российского города
Два российских космонавта вернулись на Землю
БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей
«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон
Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона
Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат
Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!
«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря
«Настоящий друг»: позиция РФ удивила Китай на фоне одной проблемы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 декабря: инфографика
В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.