Шойгу указал на основу для стабильности в Евразии

Шойгу указал на основу для стабильности в Евразии Шойгу назвал асеаноцентричную систему необходимой для стабильности в Евразии

Российская сторона поддерживает укрепление асеаноцентричной системы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. По его словам, данная система необходима для поддержания стабильности в Евразии. Шойгу отметил, что инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выдвинул президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

С целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным, — сказал Шойгу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что развитие отношений со странами Каспийского региона входит в число приоритетов России и играет ключевую роль для безопасности в Евразии. Он назвал это направление важным для создания новой системы совместной работы между государствами.