26 ноября 2025 в 17:49

Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе

Путин перед заседанием ОДКБ в Бишкеке попробовал сыграть на комузе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию попробовал исполнить мелодию на национальном инструменте комузе перед началом заседания ОДКБ, соответствующие кадры были обнародованы пресс-службой Кремля. Комуз представляет собой традиционный киргизский струнный инструмент. Он имеет три струны, длинный гриф без ладов и корпус грушевидной формы.

Мероприятие прошло в резиденции «Ала-Арча» после выступления киргизских музыкантов. На мероприятии присутствовали президент Киргизии Садыр Жапаров, белорусский лидер Александр Лукашенко и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко пообещал информировать его о развитии переговоров по урегулированию на Украине. Лидер РФ во время беседы в Бишкеке отметил, что американская сторона осознает сложность вопроса урегулирования украинского конфликта. Белорусский президент в свою очередь выразил надежду на осторожное поведение Вашингтона, который должен полностью понимать необходимость сложных решений для разрешения кризиса.

Лукашенко предложил организовать переговоры по украинскому урегулированию на территории Белоруссии. Он указал на возможность использования Минска в качестве площадки для такой встречи.

