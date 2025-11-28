День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:19

Помятый после ДТП люксовый автомобиль Жириновского попал на видео

Появились кадры поврежденного из-за ДТП Mercedes-Maybach Жириновского

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Появилось видео с поврежденным автомобилем Mercedes-Maybach, который в свое время принадлежал основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Кадрами поделился Telegram-канал SHOT, на них видны последствия ДТП, в которое попало люксовое транспортное средство.

На записи заметны повреждения правой боковой части автомобиля в области переднего пассажирского сиденья. Точное время и место проведения съемки не указываются.

За осень этот автомобиль дважды становился участником аварий. Первое столкновение с китайским кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max произошло 23 сентября в районе Арбата. Второй инцидент случился 24 ноября и привел к повреждению правой стороны транспортного средства. В настоящее время машина находится у здания штаб-квартиры ЛДПР.

Ранее столичный суд постановил взыскать с автовладельца 1,5 млн рублей за причинение повреждений автомобилю Aurus Senat из автопарка управления делами президента. Дополнительно ответчик обязан компенсировать расходы на проведение независимой экспертной оценки, почтовые услуги и оплату государственной пошлины.

Владимир Жириновский
Москва
ДТП
Mercedes
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире
Пенсионерка неожиданно воскресла после признания ее мертвой медиком
Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.