Помятый после ДТП люксовый автомобиль Жириновского попал на видео

Появилось видео с поврежденным автомобилем Mercedes-Maybach, который в свое время принадлежал основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Кадрами поделился Telegram-канал SHOT, на них видны последствия ДТП, в которое попало люксовое транспортное средство.

На записи заметны повреждения правой боковой части автомобиля в области переднего пассажирского сиденья. Точное время и место проведения съемки не указываются.

За осень этот автомобиль дважды становился участником аварий. Первое столкновение с китайским кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max произошло 23 сентября в районе Арбата. Второй инцидент случился 24 ноября и привел к повреждению правой стороны транспортного средства. В настоящее время машина находится у здания штаб-квартиры ЛДПР.

Ранее столичный суд постановил взыскать с автовладельца 1,5 млн рублей за причинение повреждений автомобилю Aurus Senat из автопарка управления делами президента. Дополнительно ответчик обязан компенсировать расходы на проведение независимой экспертной оценки, почтовые услуги и оплату государственной пошлины.