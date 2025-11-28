Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга рекордно выросло Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 128 человек

Число погибших при крупном пожаре в жилом комплексе Гонконга достигло 128 человек, сообщило Центральное телевидение Китая. Отмечается, что еще 79 граждан получили травмы.

Согласно данным пожарного управления Гонконга, число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 128, еще 79 человек пострадали, — сказано в сообщении.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соболезнования в связи с человеческими жертвами при этом пожаре. Российский спикер адресовал свои слова председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Кроме того, президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса.