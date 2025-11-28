День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:20

Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга рекордно выросло

Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 128 человек

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Число погибших при крупном пожаре в жилом комплексе Гонконга достигло 128 человек, сообщило Центральное телевидение Китая. Отмечается, что еще 79 граждан получили травмы.

Согласно данным пожарного управления Гонконга, число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 128, еще 79 человек пострадали, — сказано в сообщении.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соболезнования в связи с человеческими жертвами при этом пожаре. Российский спикер адресовал свои слова председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Кроме того, президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса.

Гонконг
пожары
жертвы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США
В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»
В США объяснили, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Стало известно о подготовке обвинения против правой руки Зеленского
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.