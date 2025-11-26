День матери
26 ноября 2025 в 15:05

Более 10 человек погибли при пожаре в нескольких домах одного ЖК в Гонконге

Не менее 12 человек погибли при крупном пожаре в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

Пожар в ЖК Wan Fook Court в Гонконге Пожар в ЖК Wan Fook Court в Гонконге Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press
Не менее 12 человек погибли при крупном пожаре в нескольких домах ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post (SCMP). Кроме того, 16 жильцов получили тяжелые травмы. Это первый пожар наивысшего уровня опасности в Гонконге за последние 17 лет.

Двенадцать человек, включая пожарного, погибли, еще по меньшей мере 16 получили тяжелые травмы в результате пожара <…> в Гонконге, — говорится в сообщении.

На территории комплекса расположено девять домов, там проживают около 4 тыс. человек. Сначала пожар затронул одно из зданий, огонь распространился на бамбуковый каркас вокруг домов. Спасатели смогли эвакуировать людей из двух зданий ЖК, при этом немало жильцов остаются заблокированными внутри.

Ранее сообщалось, что одноэтажный жилой дом загорелся в центре Ставрополя. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в тушении огня участвовали 35 спасателей, было задействовано 10 единиц техники.

До этого из башни «Федерация» в «Москва-Сити» эвакуировали людей. Отмечается, что в небоскребе появилось задымление с четвертого по 13-й этаж здания. На лестнице люди почувствовали запах гари.

