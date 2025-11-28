НАБУ высказалось об обысках у Ермака

НАБУ высказалось об обысках у Ермака В НАБУ подтвердили обыски у Ермака и пообещали сообщить подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы офиса президента страны Андрея Ермака, сообщает Telegram-канал НАБУ. В ведомствах отметили, что следственные действия санкционированы, и пообещали предоставить подробности.

НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя офиса Зеленского. Следственные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования, — говорится в сообщении.

Ранее глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что в ходе расследования дела украинского бизнесмена Тимура Миндича обязательно появятся новые подозреваемые. По его словам, число фигурантов будет расти по мере анализа собранных доказательств.

Позже сообщалось, что в список обвиняемых Национального антикоррупционного бюро Украины могут войти Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров. Как заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, перечень фигурантов будет расширен, поскольку многие украинские политики ориентированы на незаконное присвоение денежных средств.