День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:55

Стало известно о подготовке обвинения против правой руки Зеленского

Депутат Рады Гончаренко: НАБУ готовит обвинение против Ермака

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрение против руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, материалы касаются расследования коррупции, по которому, в частности, проходит бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее в Киеве начались обыски у Ермака. Операцию проводят НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк призвал быть готовыми к защите правоохранительных органов.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден отправить Ермака в отставку для сохранения власти и демонстрации борьбы с коррупцией. По его мнению, это позволит главе Украины хотя бы временно удержаться у власти.

Кроме того, партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от Зеленского отстранить Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова от переговорного процесса из-за их компрометации в коррупционном скандале, пригрозив заблокировать государственный бюджет на 2026 год в случае невыполнения требований.

НАБУ
Андрей Ермак
коррупция
расследования
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США
В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»
В США объяснили, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Стало известно о подготовке обвинения против правой руки Зеленского
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.