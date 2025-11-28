Стало известно о подготовке обвинения против правой руки Зеленского Депутат Рады Гончаренко: НАБУ готовит обвинение против Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрение против руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, материалы касаются расследования коррупции, по которому, в частности, проходит бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее в Киеве начались обыски у Ермака. Операцию проводят НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк призвал быть готовыми к защите правоохранительных органов.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден отправить Ермака в отставку для сохранения власти и демонстрации борьбы с коррупцией. По его мнению, это позволит главе Украины хотя бы временно удержаться у власти.

Кроме того, партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от Зеленского отстранить Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова от переговорного процесса из-за их компрометации в коррупционном скандале, пригрозив заблокировать государственный бюджет на 2026 год в случае невыполнения требований.