26 ноября 2025 в 10:49

Следствие по делу о хищении 2,2 млрд рублей руководством завода завершилось

Расследование хищения 2,2 млрд рублей на подшипниковом заводе завершилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Завершились следственные действия по уголовному делу, связанному с хищением более 2,2 млрд рублей руководством Десятого подшипникового завода при выполнении государственного оборонного заказа, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Речь идет о гендиректоре ООО Александре Дьяченко и собственниках предприятия Алексее и Людмиле Кулешовых.

Также расследование проводилось против бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела Феликса Захарцова и Романа Волкова. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Расследование коснулось бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, которому инкриминируют мошенничество и служебный подлог.

Следствие утверждает, что в период с 2020 по 2024 год с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции в рамках государственного оборонного заказа. По версии правоохранителей, Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения ложных сведений в документы о поставках похитили более 2,2 млрд рублей. Таким образом, государству и 16 промышленным предприятиям был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее в Томской области завели уголовное дело о хищении 66 млн рублей во время выполнения ремонта моста. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

