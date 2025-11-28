День матери
28 ноября 2025 в 10:14

В Госдуме ответили, могут ли сделать сокращенной пятницу перед Днем матери

Депутат Нилов одобрил идею о сокращенной пятнице для женщин перед Днем матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Идея сокращения рабочего дня для женщин в преддверии Дня матери заслуживает внимания, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако, по его мнению, данная концепция приведет к бюджетным расходам.

Мне нравится идея сделать коротким рабочий день накануне Дня матери, но я понимаю, что ее реализация потребует дополнительных расходов, в том числе из бюджетов разных уровней. Не надо забывать, что День матери плавающий и привязан к последнему воскресенью ноября. Поэтому здесь нужно понимать, что должна быть иная механика в Трудовом кодексе, если формулировать эту идею, — прокомментировал Нилов.

Он подчеркнул, что было бы полезно, если бы работодатели в некоторых сферах разрешили матерям раньше уйти домой или даже предоставили возможность работать удаленно в праздничный день. По мнению Нилова, эту идею стоит обсудить на трехсторонней комиссии, включающей профсоюзы, объединения работодателей и представителей правительства.

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков предложил сократить рабочую пятницу перед Днем матери. По его мнению, такую же меру следует применить и в честь Дня отца.

