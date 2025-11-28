В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери Депутат Новичков: пятницу перед Днем матери нужно сделать сокращенной

Рабочую пятницу перед Днем матери необходимо сделать сокращенной, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Николай Новичков. По его словам, данную меру также следует применить в честь праздника отцов.

Накануне Дня матери нужно сделать короткий рабочий день. Дети должны иметь возможность высказать своим мамам слова благодарности и искренней любви. Женщины решают самую важную общественную задачу, которую только можно придумать: они воспитывают и формируют новые поколения граждан России. Гармоничное развитие личности основывается в том числе на тесном общении детей с родителями. Поэтому я бы подумал и о том, чтобы сделать короткий рабочий день и для отцов накануне их праздника, — предложил Новичков.

Ранее председатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки и член СПЧ Ирина Боровова заявила, что в День матери женщинам принято вручать награды федерального и регионального значений. Она отметила, что в этот день также проходит всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!».

Юрист Алина Лактионова ранее заявила, что в России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере.