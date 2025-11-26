В СПЧ рассказали о наградах, которые выдают в День матери

В День матери женщинам принято вручать федеральные и региональные награды, рассказала 360.ru председатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки и член СПЧ Ирина Боровова. Также в этот день проходит всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!».

Есть региональные и федеральные награды. Кроме того, существует орден Родительской Славы, которым тоже награждают в День матери, — рассказала Боровова.

Она отметила, что в этот день также получают награды матери–героини — женщины, у которых 10 и более детей. По ее словам, в праздник принято говорить о тех, кто взял на себя ответственность.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь рассказала, что букет любимых цветов и праздничный торт могут стать подходящим подарком в честь Дня матери. По ее словам, презент также можно сделать своими руками для напоминания о значимых событиях и эмоциональных моментах, пережитых совместно.