День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:27

Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне

Трамп назвал журналистку глупой за вопрос о стрельбе по нацгвардейцам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп после прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения назвал глупой журналистку, задавшую вопрос об открывшем огонь по бойцам Национальной гвардии в Вашингтоне. Она поинтересовалась, почему хозяин Белого дома утверждает, что подозреваемого могли пустить в страну из Афганистана в 2021 году без тщательной проверки, хотя Министерство внутренней безопасности настаивает на обратном, передает New York Post.

Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь. Вы задаете вопросы, просто потому, что вы глупый человек, — ответил Трамп.

В результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Позднее Трамп подтвердил смерть 20-летней служащей Нацгвардии Сары Бэкстром. Она была ранена в ходе перестрелки у Белого дома.

США
Дональд Трамп
стрельбы
стрелки
Вашингтон
Белый дом
журналисты
теракты
Афганистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.