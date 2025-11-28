Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне Трамп назвал журналистку глупой за вопрос о стрельбе по нацгвардейцам

Президент США Дональд Трамп после прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения назвал глупой журналистку, задавшую вопрос об открывшем огонь по бойцам Национальной гвардии в Вашингтоне. Она поинтересовалась, почему хозяин Белого дома утверждает, что подозреваемого могли пустить в страну из Афганистана в 2021 году без тщательной проверки, хотя Министерство внутренней безопасности настаивает на обратном, передает New York Post.

Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь. Вы задаете вопросы, просто потому, что вы глупый человек, — ответил Трамп.

В результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Позднее Трамп подтвердил смерть 20-летней служащей Нацгвардии Сары Бэкстром. Она была ранена в ходе перестрелки у Белого дома.