27 ноября 2025 в 15:47

Реакция осужденных за теракт на Крымском мосту попала на видео

Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненный срок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту 2022 года получили пожизненный срок заключения, передает ТАСС. На представленном из зала суда видео видно, как двое из них необычно отреагировали на приговор. Один из подсудимых улыбнулся в сторону камер и сложил пальцами «сердечко».

Провозглашается приговор, — прозвучало в этот момент со стороны судьи.

Остальные фигуранты уголовного дела стояли спокойно. Спустя мгновение выражение лица сменилось и у того, кто недавно показывал на камеру символ из пальцев. Подсудимый также доказывал, что им нечего скрывать. В этот момент за его спиной другой фигурант уголовного дела жевал, предположительно, жевательную резинку.

Ранее Следственный комитет России выяснил, что взрывное устройство, использованное при теракте на Крымском мосту в 2022 году, обладало мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным СК, его транспортировали под видом строительного груза. Устройство преодолело расстояние в несколько стран.

