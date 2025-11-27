В СК раскрыли мощность взорванного при теракте на Крымском мосту устройства Мощность взорванного на Крымском мосту устройства оценили в 10 тонн тротила

Взрывное устройство, использованное при теракте на Крымском мосту в 2022 году, имело мощность около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в СК России. По данным ведомства, его транспортировали под видом строительного груза через несколько стран.

Следствием и судом установлено, что указанные лица <…> обеспечили перевозку на территорию Российской Федерации из порта города Одессы через Болгарию, Грузию и Армению самодельного взрывного устройства фугасного действия, мощность которого составляла около 10 тонн в тротиловом эквиваленте, закамуфлированного под груз строительной пленки, — говорится в сообщении.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту (Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Терчаняну), назначив им пожизненное лишение свободы. Первые годы наказания осужденные проведут в тюрьме. Защита решила обжаловать приговор, заявил адвокат одного из подсудимых Алексей Дубровин.

Также суд взыскал с них 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц. Уголовное дело слушалось в Южном окружном военном суде с конца 2024 года. Свою вину фигуранты не признали.