Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать

Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о терак

Защита решила обжаловать пожизненный приговор фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, заявил адвокат одного из подсудимых Алексей Дубровин. Суд признал виновными восемь человек — Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна, передает РИА Новости.

Обжалуем [приговор], конечно, — подчеркнул Дубровин.

Ранее сообщалось, что первые годы наказания осужденные проведут в тюрьме. Также суд взыскал с них 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц. Уголовное дело слушалось в Южном окружном военном суде с конца 2024 года. Свою вину фигуранты не признали.

До этого суд вынес приговор Энверу Крошу и четверым участникам террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) за попытку свержения власти в Крыму. Им назначили от 13 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.