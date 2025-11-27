Суд назначил пожизненное восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд вынес приговор восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, произошедшем в 2022 году, назначив им пожизненное лишение свободы, сообщает ТАСС. Судья уточнил, что первые годы наказания осужденные проведут в тюрьме.

Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — сказал судья.

Ранее в Белгородской области задержали 20-летнего мужчину, который вовлек двух подростков в совершение теракта на железной дороге. Фигуранты подожгли оборудование на станции Старый Оскол. По версии следствия, обвиняемые 6 февраля подожгли три релейных шкафа, два входящих светофора, батарейный шкаф и рельсосмазыватель. Помимо обвинения в совершения теракта, двоих фигурантов обвинили в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Следственные действия продолжаются. Фигуранты содержатся под стражей.

До этого в СК РФ сообщили, что ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку теракта в православном храме Калининградской области. По данным ведомства, юноша действовал по приказу вербовщика из террористической организации, координируемой спецслужбами Украины.