26 ноября 2025 в 15:15

Россиянина обвинили в вовлечении подростков в теракт

В Белгородской области задержали мужчину, привлекавшего подростков к терактам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Белгородской области задержали 20-летнего мужчину, который вовлек двух подростков в совершение теракта на железной дороге, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Фигуранты подожгли оборудование на станции Старый Оскол.

Следствием установлено, что в феврале 20-летний обвиняемый вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого, — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые 6 февраля подожгли три релейных шкафа, два входящих светофора, батарейный шкаф и рельсосмазыватель. Помимо обвинения в совершения теракта, двоих фигурантов обвинили в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Следственные действия продолжаются. Фигуранты содержатся под стражей.

Ранее в СК РФ сообщили, что ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку теракта в православном храме Калининградской области. По данным ведомства, юноша действовал по приказу вербовщика из террористической организации, координируемой спецслужбами Украины.

